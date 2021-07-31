Испания

Испанский форвард Адама Траоре близок к смене клуба в АПЛ.

Испанский форвард Вулверхэмптона Адама Траоре может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, Лидс проявляет интерес к испанскому форварду.

По данным источника, стороны уже сели за стол переговоров. Руководство "павлинов" предложило испанскому форварду контракт на пять лет — до лета 2026.

В прошлом сезоне Траоре провел 37 матчей в АПЛ за Вулверхэмптон, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Вулверхэмтон не хочет продавать Коуди в Тоттенхэм.