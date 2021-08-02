Англия

"Горожане" готовы заплатить за англичанина 100 миллионов фунтов.

Атакующий полузащитник Джек Грилиш вернулся в расположение Астон Виллы после отпуска, связанного с выступлениями на Евро-2020 в составе сборной Англии. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, 25-летний англичанин теперь тренируется с другими футболистами бирмингемского клуба.

Ранее появлялась информация, что Грилиш близок к переходу в Манчестер Сити за 100 миллионов фунтов, что может стать самым дорогим трансфером в английской футбольной истории.

Ожидается, что данная сумма должна устроить Астон Виллу, за которую Джек Грилиш провел за всю свою карьеру 213 матчей во всех турнирах, 32 гола).