Англия

Продажа Джека Грилиша в Манчестер Сити станет крупнейшим трансфером в английской футбольной истории.

Астон Вилла примет предложение Манчестер Сити по трансферу Джека Грилиша — утверждает Sky Sports.

Несмотря на то, что Вилла не хотела расставаться со своим капитаном и предложила ему новый контракт, однако у Манчестер Сити оказался очень весомый аргумент — 100 миллионов фунтов (около 120 миллионов евро).

Если сделка все-таки состоится, то это будет самый крупный трансфер в английской футбольной истории (в данный момент рекорд принадлежит трансферу Поля Погба из Ювентуса в МЮ — 105 миллионов евро).

25-летний Грилиш оставил яркое впечатление своей игрой на Евро-2020, а всего провел 12 матчей (0 голов) за национальную сборную Англии, хотя на юношеском и молодежном уровне выступал за Ирландию.

За свою карьеру Джек выступал за Астон Виллу (213 матчей во всех турнирах, 32 гола) и Ноттс Каунти (аренда, 39, 5).