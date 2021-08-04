Англия

Футболиста ранее называли частью возможной сделки по громкому трансферу его соотечественника.

Лондонский Челси в текущее межсезонье отчетливо проявляет желание совершить хотя бы одно громкое подписание, поэтому продолжает следить за ситуацией вокруг нападающего миланского Интера Ромелу Лукаку, а также центрального защитника андалузской Севильи Жюля Кунде.

Что касается футболиста "нервионцев", то английский клуб даже был готов предложить одного из своих исполнителей, вместе с солидной доплатой, — защитника Курта Зума, испанской команде, однако последняя информация от итальянского журналиста Николо Скира ставит под сомнение возможность данного трансфера.

Представитель СМИ утверждает, что французский игрок успешно провел персональные переговоры с лондонским Вест Хэмом относительно возможного перехода, и согласовал условия контракта до 2026-го года, передав тем самым эстафету своему клубу, которому теперь предстоит обсуждать с "молотобойцами" варианты для совершения сделки.

Напомним, что в прошлом сезоне Курту Зума принял участие в 36-и матчах за "синих", забив при этом пять голов в рамках английской Премьер-лиги.

В условиях действующего контракта продолжительностью до 2023-го года, портал Transfermarkt оценивает игрока в 32 млн евро.