Англия

Полузащитник практически не выходил на поле по ходу прошлого сезона из-за травм.

Карьера бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в каталонской Барселоне, на фоне трансфера из английского Ливерпуля в 2018-м году, сложилась не самым лучшим образом, поэтому футболист имеет все шансы покинуть испанский клуб в рамках глобальной распродажи игроков, которую устроило руководство "блаугранас" с целью улучшить финансовую ситуацию.

Как сообщает издание El Mundo Deportivo, в число претендентов на 29-летнего игрока центральной линии в последние дни вошел лондонский Тоттенхэм, который готов обеспечить возвращение бразильца в английскую Премьер-лиги, но лишь при условии ухода в текущее межсезонье нападающего Харри Кейна, который, согласно последним данным, саботирует тренировочный процесс.

Стоит отметить, что "шпорам" в случае удачного завершения обеих сделок, удастся заработать приличную сумму на разнице в стоимости данных исполнителей, так как Коутиньо, при двух оставшихся годах контракта с Барселоной, оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.

За прошлый футбольный год Филиппе провел всего 14 матчей, забив при этом три гола и отдав две голевые передачи.