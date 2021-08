Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн по-прежнему не прибыл в расположение лондонской команды на предсезонных сборах. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, 28-летний англичанин не планирует возвращаться к тренировкам со своим клубом, пока руководство "шпор" не даст ему гарантии, что его трансфер может быть осуществлен.

Ранее была информация о том, что футболист уже согласовал контракт с Манчестер Сити.

Также сегодня СМИ сообщили, что Тоттенхэм оштрафует форварда сборной Англии за пропуск тренировочных занятий и эта сумма будет увеличиваться до тех пор, пока он не вернется в расположение клуба.

В свою очередь итальянский журналист Фабрицио Романо утверждает обратное в своем твиттере — Кейн вернется к тренировкам со "шпорами" на этой неделе и вскоре у него состоится встреча с руководством, где проясниться его будущее.

Harry Kane’s planning to return to training with Tottenham later this week. The situation regarding his future is still unresolved — to be discussed with the club ⚪️🚨 #THFC



Harry will be back soon. Spurs were aware of his desire to try a new challenge, and to play UCL football.