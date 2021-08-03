Тем не менее, на этой неделе англичанин должен вернуться к тренировкам.
Харри Кейн, Getty Images
03 августа 2021, 18:40
Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн по-прежнему не прибыл в расположение лондонской команды на предсезонных сборах. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, 28-летний англичанин не планирует возвращаться к тренировкам со своим клубом, пока руководство "шпор" не даст ему гарантии, что его трансфер может быть осуществлен.
Ранее была информация о том, что футболист уже согласовал контракт с Манчестер Сити.
Также сегодня СМИ сообщили, что Тоттенхэм оштрафует форварда сборной Англии за пропуск тренировочных занятий и эта сумма будет увеличиваться до тех пор, пока он не вернется в расположение клуба.
В свою очередь итальянский журналист Фабрицио Романо утверждает обратное в своем твиттере — Кейн вернется к тренировкам со "шпорами" на этой неделе и вскоре у него состоится встреча с руководством, где проясниться его будущее.
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