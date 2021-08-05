Футболист уже пообщался с главным тренером.
Джек Грилиш, Getty images
05 августа 2021, 17:24
Полузащитник сборной Англии и Астон Виллы Джек Грилиш стал игроком Манчестер Сити. Об этом сообщил авторитетный журналист Фабрицио Романо.
По его информации, игрок подписал контракт с "горожанами" до июня 2026 года.
Все бумаги между двумя клубами уже подписаны. Астон Вилла получит за своего лидера 100 миллионов фунтов (около 120 миллионов евро).
Футболист провел встречу с главным тренером Ман Сити Пепом Гвардиолой, в ходе которого наставник донес игроку свои требования.
Ранее сообщалось, что из-за перехода Грилиша в Сити, Бернарду Силва может уйти из клуба.
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