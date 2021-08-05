Англия

Футболист уже пообщался с главным тренером.

Полузащитник сборной Англии и Астон Виллы Джек Грилиш стал игроком Манчестер Сити. Об этом сообщил авторитетный журналист Фабрицио Романо.

По его информации, игрок подписал контракт с "горожанами" до июня 2026 года.

Все бумаги между двумя клубами уже подписаны. Астон Вилла получит за своего лидера 100 миллионов фунтов (около 120 миллионов евро).

Футболист провел встречу с главным тренером Ман Сити Пепом Гвардиолой, в ходе которого наставник донес игроку свои требования.

Ранее сообщалось, что из-за перехода Грилиша в Сити, Бернарду Силва может уйти из клуба.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.