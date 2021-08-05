Испания

Футболист заинтересовал испанских грандов.

Переход в Манчестер Сити за крупную сумму Джека Грилиша фактически не оставляет шансов надеяться на основу хавбеку "горожан" Бернарду Силве.

Футболист в летнее трансферное окно может сменить команду и уже стали известны претенденты на португальца.

В Силве заинтересована каталонская Барселона и мадридский Атлетико. Несколько недель назад руководство Барселоны выходило на боссов английского клуба, чтобы обсудить возможный переход.

Сам же футболист не против продолжить карьеру в чемпионате Испании и варианты с Барселоной и Атлетико считает отличными.

Ман Сити хочет выручить за португальца как можно больше, так как желает компенсировать существенные денежные вливания за Грилиша.

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