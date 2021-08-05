Футболист заинтересовал испанских грандов.
Бернарду Силва, Getty Images
05 августа 2021, 15:25
Переход в Манчестер Сити за крупную сумму Джека Грилиша фактически не оставляет шансов надеяться на основу хавбеку "горожан" Бернарду Силве.
Футболист в летнее трансферное окно может сменить команду и уже стали известны претенденты на португальца.
В Силве заинтересована каталонская Барселона и мадридский Атлетико. Несколько недель назад руководство Барселоны выходило на боссов английского клуба, чтобы обсудить возможный переход.
Сам же футболист не против продолжить карьеру в чемпионате Испании и варианты с Барселоной и Атлетико считает отличными.
Ман Сити хочет выручить за португальца как можно больше, так как желает компенсировать существенные денежные вливания за Грилиша.
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