"Святые" собираются подписать английского нападающего.
Тэмми Абрахам, getty images
05 августа 2021, 18:37
Саутгемптон после ухода Данни Ингза в Астон Виллу находится в поисках нового центрального нападающего.
Как сообщает TalkSPORT, "святые" нацелились на форварда Челси Тэмми Абрахама, который получал мало игровой практики.
В прошлом сезоне английский нападающий провел за "пенсионеров" 32 матча, в которых забил 12 голов и отдал шесть ассистов.
Напомним, что Аталанта готова заплатить 40 миллионов евро за Тэмми Абрахама, но лишь при одном условии.