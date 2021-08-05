Англия

"Святые" собираются подписать английского нападающего.

Саутгемптон после ухода Данни Ингза в Астон Виллу находится в поисках нового центрального нападающего.

Как сообщает TalkSPORT, "святые" нацелились на форварда Челси Тэмми Абрахама, который получал мало игровой практики.

В прошлом сезоне английский нападающий провел за "пенсионеров" 32 матча, в которых забил 12 голов и отдал шесть ассистов.

Напомним, что Аталанта готова заплатить 40 миллионов евро за Тэмми Абрахама, но лишь при одном условии.