Италия

Челси готов расстаться с английским форвардом на постоянной основе.

Ввиду возможного предстоящего подписания Ромелу Лукаку из Интера, Челси готов продать своего нападающего Тэмми Абрахама.

Главным претендентом на 23-летнего англичанина называется Аталанта, и, как сообщает журналист Фабрицио Романо, "пенсионеры" не против отпустить своего футболиста в итальянскую Серию А.

По информации источника, бергамаски готовы заплатить за Абрахама 40 миллионов евро, однако только при одном условии.

Если Интер захочет заменить Ромелу Лукаку путем подписания форварда Аталанты Дувана Сапаты, тогда бергамский клуб сконцентрируется на трансфере Абрахама.

В прошлом сезоне Тэмми Абрахам провел за Челси 32 матча, в которых забил 12 голов и отдал шесть ассистов.

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