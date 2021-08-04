Англия

Молодой англичанин может стать одноклубником двух украинских хавбеков.

Нападающий Челси Тэмми Абрахам может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, в услугах 23-летнего англичанина заинтересована Аталанта, в которой выступают два украинских хавбека Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

Также отмечается, что руководство бергамаского клуба начало изучать вариант с Абрахамом после интереса Интера к Дувану Сапате, так как сами "нерадзурри" могут расстаться с Ромелу Лукаку, который уже согласовал контракт с "синими".

В прошедшем сезоне Абрахам провел 32 матча, в которых забил 12 голов и отдал шесть ассистов.

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