Французский центрбек решил продолжить выступать у себя на родине.
Вильям Салиба, Getty Images
06 августа 2021, 12:04
Центральный защитник Арсенала Вильям Салиба предстоящий сезон снова проведет в аренде. Накануне молодой француз отправился набираться опыта в Марсель.
20-летний футболист прокомментировал свое решение вернуться в Лигу 1, где до этого он защищал цвета Сент-Этьена и Ниццы.
"Это я выбрал Марсель. Арсенал хотел оставить меня в Англии, но я предпочел Марсель. Я знаю, что сделал правильный выбор, и не зря настаивал именно на нем", — приводит слова Салиба журналист Чарли Уоттс.
Напомним, летом 2019 года Арсенал заплатил за Вильяма Салиба 30 миллионов евро, однако французский центрбек по-прежнему не успел дебютировать за первую команду "канониров".
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