Англия

Французский центрбек решил продолжить выступать у себя на родине.

Центральный защитник Арсенала Вильям Салиба предстоящий сезон снова проведет в аренде. Накануне молодой француз отправился набираться опыта в Марсель.

20-летний футболист прокомментировал свое решение вернуться в Лигу 1, где до этого он защищал цвета Сент-Этьена и Ниццы.

"Это я выбрал Марсель. Арсенал хотел оставить меня в Англии, но я предпочел Марсель. Я знаю, что сделал правильный выбор, и не зря настаивал именно на нем", — приводит слова Салиба журналист Чарли Уоттс.

Напомним, летом 2019 года Арсенал заплатил за Вильяма Салиба 30 миллионов евро, однако французский центрбек по-прежнему не успел дебютировать за первую команду "канониров".

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