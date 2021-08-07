Англия

Полузащитник Пармы перебрался в английский чемпионат.

Уотфорд подписал соглашение с полузащитником Пармы Юраем Куцкой, сообщает официальный сайт английского клуба.

Финансовые подробности сделки и сроки соглашения пока что остаются неизвестными.

В прошлом сезоне Юрай Куцка провел за Парму 28 поединков в Серии А, в которых забил семь голов и отдал два ассиста. Новую кампанию "крестоносцы" начнут в Серии Б.

Напомним, что ранее Уотфорд подписал контракт с бывшим нападающим луганской Зари.