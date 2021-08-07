Англия

Английский полузащитник Джесси Лингард сдал "позитивный" тест на COVID-19.

Английский полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард подхватил коронавирусную инфекцию.

Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", тест футболиста на COVID-19 показал "позитивный" результат. В соответствии ко всем нормам футболист отстранен от команды и находится на изоляции.

По официальным данным, Лингард переносит болезнь бессимптомно, не имея никаких недомоганий футболист тренируется дома по индивидуальной программе.

Напомним, в первом туре АПЛ подопечные Сульшера на Олд-Траффорд примут Лидс. Матч запланирован на субботу, 14 августа.