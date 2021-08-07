Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка Суперкубка Англии.

Сезон большого английского футбола будет открыт сегодня матчем за Суперкубок Англии, в котором встретятся Лестер и Манчестер Сити.

Стали известны стартовые составы команд на данное противостояние и самое интересное тут безусловно у "горожан", где Хосеп Гвардиола внес в заявку на матч новичка Джека Грилиша, купленного у Астон Виллы за сумасшедшие 100 миллионов фунтов стерлингов. Британец остался в запасе.

Начало встречи запланировано на 19:15.

Лестер: Шмейхель, Перейра, Бертран, Сеюнджю, Ндиди, Мэддисон, Барнс, Тилеманс, Амарти, Перес, Варди.

Манчестер Сити: Стеффен, Канселу, Диаш, Аке, Менди, Фернандиньо (К), Гюндоган, Палмер-Браун, Марез, Эдози, Торрес.