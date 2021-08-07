Фавориты противостояний

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В рамках поединка за Суперкубок Англии Лестер выступит в качестве стороны хозяев поля на стадионе Уэмбли в матче против Манчестер Сити.

Лестер — Манчестер Сити

Суббота, 7 августа, 19:15. Стадион Уэмбли, Лондон. Главный арбитр встречи — Пол Тирни. Трансляция — телеканал Setanta Sports.

В торжественной атмосфере матча за трофей будет открываться новый сезон английского футбола. Встреча действующего чемпиона страны и обладателя Кубка — событие из числа достаточно редких, поэтому и внимание к нему будет привлечено соответствующее. Тем более, что за короткую межсезонную паузу обоим тренерским штабам предстояло тем или иным способом улучшить игру своих подопечных, дабы в новом футбольном году не потерять добытые ранее позиции.

В особенности, это касается коллектива Хосепа Гвардиолы, который в предстоящей игре серьезно пострадает в плане своего кадрового потенциала. У Манчестер Сити не будут находиться в доступности выбора футболисты из числа финалистов прошедших чемпионата Европы-2020 и Кубка Америки-2021, к которым присоединятся травмированные Кевин де Брюйне и Фил Фоден. На самом деле, данные потери "горожан" не заметить на футбольном поле будет попросту невозможно, так как речь идет о многих регулярных игроках основного состава прошлого года.

У Лестера также есть моменты, с которыми придется мириться Брендану Роджерсу, вроде травмы Уэсли Фофана, однако трансферный баланс команды в летнее окно оставляет надежды на то, что "лисы", как минимум, будут рассчитывать на повторение успехов прошлого сезона, а пришедшие Патсон Дака и Бубакари Сумаре должны определенно усилить ротацию Лестера. В матче против Манчестер Сити, да еще и с такими проблемами у соперников, это может сыграть ключевую роль.

Букмекеры считают фаворитом встречи Манчестер Сити. Так, компания Фаворит предлагает на победу "горожан" коэффициент 2,03. Победа Лестера оценена в 3,96, а ничейный результат — 3,70.