Англия

Защитник получил тяжелую травму в контрольном матче против Вильярреала.

Французский защитник Лестера получил тяжелую травму в контрольном матче против Вильярреала перед стартом сезона.

Наставник Лестера Брендан Роджерс рассказал о состоянии здоровья французского защитника, назвав потенциальную дату возвращения футболиста к тренировкам.

Обследование показало серьезное повреждение медиальной связки. В понедельник у Фофана операция, и он не будет играть до 2022 года.

В ближайшие примерно шесть месяцев станет ясно, когда он восстановится", – приводит слова Роджерса Sky Sports.

Напомним, Лестер завоевал Суперкубок Англии, минимально обыграв Манчестер Сити на Уэмбли.