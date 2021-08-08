Защитник получил тяжелую травму в контрольном матче против Вильярреала.
Уэсли Фофана. Фото Getty Images
08 августа 2021, 09:25
Французский защитник Лестера получил тяжелую травму в контрольном матче против Вильярреала перед стартом сезона.
Наставник Лестера Брендан Роджерс рассказал о состоянии здоровья французского защитника, назвав потенциальную дату возвращения футболиста к тренировкам.
Обследование показало серьезное повреждение медиальной связки. В понедельник у Фофана операция, и он не будет играть до 2022 года.
В ближайшие примерно шесть месяцев станет ясно, когда он восстановится", – приводит слова Роджерса Sky Sports.
Напомним, Лестер завоевал Суперкубок Англии, минимально обыграв Манчестер Сити на Уэмбли.