Французский центрбек получил серьезную травму.
Уэсли Фофана, getty images
05 августа 2021, 08:58
Центральный защитник Лестера Уэсли Фофана выбыл на неопределенный срок из-за травмы, полученной в товарищеском поединке с Вильярреалом, который завершился победой "лис" (3:2).
В одном из моментов матча игрок "желтой субмарины" совершил неудачный подкат, результатом которого стал перелом малоберцовой кости у 20-летнего француза.
Сам Фофана поведал о своем состоянии здоровья из больницы и подтвердил факт тяжелой травмы.
"Привет, ребята, большое спасибо за все ваши сообщения. Сегодня плохой день, но я нахожусь в потрясающем клубе с прекрасной медицинской командой.
Я сообщу вам новости, как только мне поставят окончательный диагноз, но мы уже знаем, что у меня перелом малоберцовой кости. Я скоро вернусь и сильнее", — написал Фофана в своем Twitter.
В прошлом сезоне Уэсли Фофана провел за Лестер 42 поединка во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и заработал 11 предупреждений.
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