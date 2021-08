Центральный защитник Лестера Уэсли Фофана выбыл на неопределенный срок из-за травмы, полученной в товарищеском поединке с Вильярреалом, который завершился победой "лис" (3:2).

В одном из моментов матча игрок "желтой субмарины" совершил неудачный подкат, результатом которого стал перелом малоберцовой кости у 20-летнего француза.

Сам Фофана поведал о своем состоянии здоровья из больницы и подтвердил факт тяжелой травмы.

"Привет, ребята, большое спасибо за все ваши сообщения. Сегодня плохой день, но я нахожусь в потрясающем клубе с прекрасной медицинской командой.

Я сообщу вам новости, как только мне поставят окончательный диагноз, но мы уже знаем, что у меня перелом малоберцовой кости. Я скоро вернусь и сильнее", — написал Фофана в своем Twitter.

Hello guys, many thanks for all your messages. It is a bad day today but I am in a tremendous club with a wonderful medical team. I will give you news as a soon as I have a final diagnosis but we already know that I have a fibula fracture. I will come back soon and stronger pic.twitter.com/lYIccZ0Bb9