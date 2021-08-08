Англия

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола поздравил Лестер с победой в Суперкубке, но отметил игру своих подопечных.

Манчестер Сити минимально уступил Лестеру в матче за Суперкубок Англии, пропустив единственный гол в концовке встречи.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола подвел итоги поединка, заявив, что очень доволен игрой своей команды.

Поздравляю Лестер. Я более чем доволен тем, как мы играли. Многое было хорошо, молодые игроки показали себя великолепно. Игроки получили минуты, так что в целом много хорошего.

Подписание форварда? - Это зависит от того, возможно ли это. Если возможно, мы подпишем, если нет, обойдемся без нападающего, – приводит слова Гвардиолы BBC.

Ранее сообщалось, что Гвардиола хотел посвятить победу в Суперкубке Англии погибшему сыну Баллака.



