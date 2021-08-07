Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола соболезнует Михаэлю Баллаку.
Хосеп Гвардиола. Фото Getty Images
07 августа 2021, 13:35
Уже 7 августа, матчем за Суперкубок между Манчестер Сити и Лестером стартует новый сезон в Англии.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего поединка, пообещав посвятить потенциальную победу сыну Баллака, который трагически погиб пару дней назад.
"Он был другом моей семьи. Мы познакомились, когда я работал в Мюнхене. Эмилио был замечательным 18-летним парнем, очень образованным, но, к сожалению, в Португалии с ним произошёл трагический случай. Я хочу провести финал как можно лучше, постараться выиграть и посвятить победу ему. Эта победа будет для тебя, Михаэль, и для твоей семьи. Мне очень жаль", — приводит слова Гвардиолы Hayters TV в Twitter.
Напомним, матч Лестер — Манчестер Сити, состоится в субботу, 7 августа, старт встречи запланирован на 19:15.