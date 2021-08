Уже 7 августа, матчем за Суперкубок между Манчестер Сити и Лестером стартует новый сезон в Англии.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего поединка, пообещав посвятить потенциальную победу сыну Баллака, который трагически погиб пару дней назад.

"Он был другом моей семьи. Мы познакомились, когда я работал в Мюнхене. Эмилио был замечательным 18-летним парнем, очень образованным, но, к сожалению, в Португалии с ним произошёл трагический случай. Я хочу провести финал как можно лучше, постараться выиграть и посвятить победу ему. Эта победа будет для тебя, Михаэль, и для твоей семьи. Мне очень жаль", — приводит слова Гвардиолы Hayters TV в Twitter.

Pep finishes his press conference by sending his best wishes to Leicester defender Wesley Fofana and says he will dedicate victory in this evening’s Community Shield to Michael Ballack’s son, Emilio 🙏#MCFC pic.twitter.com/L60PL08ZtI