Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

Ливерпуль провел поединок товарищеского характера с Атлетиком из Бильбао, по итогам которого финальный свисток зафиксировал ничью.

Команды обменялись забитыми мячами, но выявить сильнейшего им так и не удалось. За мерсисайдцев забивал Диогу Жота, а за Атлетик - Алекс Беренгер.

Обзор матча:



Ливерпуль — Атлетик 1:1

Голы: Жота, 13 — Беренгер, 53

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, Робертсон (Бек, 46), Матип, ван Дейк (Уильямс, 72), Мане, Кейта (Мортон, 84), Салах, Милнер, Диогу Жота (Вудберн, 72), Эллиотт (Кэйн, 84).

Атлетик: Агиррезабала, Вивиан (Печа, 64), Баленсиага (Лекуэ, 64), Мартинес (Паредес, 83), Де Маркос (Уильямс, 64), Сансет (Нуньес, 64), Дани Гарсия (Весга, 83), Муниаин (Рауль Гарсия, 64), Венседор (Саррага, 76), Беренгер (Морсильо, 76), Уильямс (Вильялибре, 64).