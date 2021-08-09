Англия

Нападающий точно уйдет из Челси, однако неизвестно в каком направлении.

Грядущее объявление о трансфере нападающего миланского Интера Ромелу Лукаку сулит действующему форварду лондонского Челси Тэмми Абрахаму окончательную потерю места в стартовом составе своей команды.

Именно поэтому футболист "пенсионеров" дал четко понять руководству клуба, что уже в текущее трансферное окно намерен подыскать себе новое место работы, и при этом остаться среди числа участников английское Премьер-лиги.

Последнее требование крайне не устраивает уже боссов Челси, которые не скрывают намерений не продавать своего исполнителя в стан любого потенциального конкурента, предпочитая трансфер в заграничный клуб.

Бергамаская Аталанта намеревалась подписать Абрахама, в случае ухода Дувана Сапаты во все тот же Интер, в качестве замены Лукаку, однако сам игрок совершенно не воодушевлен подобной перспективой.

Однако, как сообщает итальянский журналист Николо Скира, желания Тэмми вполне способен исполнить лондонский Арсенал, которому удалось "существенно преуспеть" в переговорах по данному трансферу, и уже в ближайшее время "канониры" выступят с первым предложением в адрес Челси.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста примерно в 35 млн евро, а в прошлом сезоне за 32 игры ему удалось забить 12 голов и отдать шесть голевых передач.