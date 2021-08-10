Англия

Клуб усилил линию атаки игроком из ДР Конго.

Вингер французского Лорьяна Йоан Висса перебрался во французский Брентфорд. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 24-летинм игроком сборной ДР Конго подписан на четыре года с возможностью продления еще на год.

В прошлом сезоне Висса сыграл за Лорьян 40 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 5 ассистов.

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