Датский нападающий желает выступать за "шпор".
Мартин Брайтвейт, getty images
10 августа 2021, 19:56
Мартин Брайтвейт довольно серьезно подходит к решению своего будущего на текущий сезон.
Как сообщает издание Sport.es, датский нападающий договорился с Вест Хэмом, но не торопится окончательно соглашаться на переход.
Мартин Брайтвейт верит, что для него лучшим вариантом продолжения карьеры будет Тоттенхэм, но для этого нужно, чтобы "шпор" покинул Харри Кейн.
В прошедшем сезоне Брайтвейт провел 42 поединка, в которых забил семь голов и отдал четыре ассиста.
Напомним, что Барселона и Вест Хэм договорились о трансфере за 15 миллионов евро, но датчанина не устраивают условия контракта.