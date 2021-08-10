Англия

Датский нападающий желает выступать за "шпор".

Мартин Брайтвейт довольно серьезно подходит к решению своего будущего на текущий сезон.

Как сообщает издание Sport.es, датский нападающий договорился с Вест Хэмом, но не торопится окончательно соглашаться на переход.

Мартин Брайтвейт верит, что для него лучшим вариантом продолжения карьеры будет Тоттенхэм, но для этого нужно, чтобы "шпор" покинул Харри Кейн.

В прошедшем сезоне Брайтвейт провел 42 поединка, в которых забил семь голов и отдал четыре ассиста.

Напомним, что Барселона и Вест Хэм договорились о трансфере за 15 миллионов евро, но датчанина не устраивают условия контракта.