Испания

Сумма трансфера составит около 15 миллионов евро — футболиста не устраивают условия контракта.

Нападающий Барселоны Мартин Брайтвейт близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в АПЛ. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в услугах 30-летнего датчанина заинтересован Вест Хэм, который уже согласовал трансфер футболиста с "блаугранас". Сумма трансфера составит около 15 миллионов евро.

Однако отмечается, что Брайвейт недоволен условиями личного контракта с "молотобойцами" и этот вопрос еще предстоит уладить.

В прошедшем сезоне Брайтвейт провел 42 поединка, в которых забил семь голов и отдал четыре ассиста.

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