Испания

Представитель футболиста жестко отреагировал на информацию об уходе его клиента из Барселоны.

В последние несколько дней активно обсуждается вопрос возможного трансфера нападающего каталонской Барселоны Мартина Брайтвейта, который якобы попал под программу "большой распродажи" футболистов, которую "блаугранас" были вынуждены организовать на фоне серьезных финансовых проблем.

Однако, агент датского исполнителя Хасан Четинкая, по всей видимости, обладает совершенно иной информацией, так как на появившуюся информацию о переходе его клиента в английский Вулверхэмптон и сопутствующее участие в этих переговорах агента Жорже Мендеша отреагировал уж очень резко.

"Все эти слухи — дерьмо. Жорже Мендеш не имеет ничего общего с Мартином Брайтвейтом. У этого агента нет футболистов в каталонской Барселоне. Он может сосредоточиться на футболистах "волков", в то время как я буду заботиться о своих парнях в Барселоне", — сказал агент, которому также принадлежат права на Френки де Йонга.

"Мартин Брайтвейт играет за самый большой клуб в мире, и работает с одним из самых топовых тренеров в мире. С первого дня и по сей день он превосходит все ожидания с точки зрения игрового времени и благополучия в клубе, и он очень счастлив.

Он был одним из лучших игроков чемпионата Европы с невероятной статистикой, и он продолжит играть в Барселоне ", — подытожил функционер.

Напомним, что 30-летний Брайтвейт провел чемпионат Европы-2020 в составе своей национальной сборной, в шести сыгранных матчах забив один гол, и дойдя вместе с командой до стадии полуфинала.