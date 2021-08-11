Англия

Футболист получил немного практики в составе национальной сборной на Евро-2020.

Согласно информации от французского ресурса RMC Sport, который пристально следит за, на данный момент, безуспешными попытками французского Ренна выкупить контракт шведского полузащитника Йенса Каюсте у датского Мидтьюлланда, уже в скором времени "красно-черные" получат серьезного конкурента в борьбе за данного игрока.

22-летним футболистом опорной зоны всерьез заинтересовался Ньюкасл, который сразу же выступил с предложением о покупке в размере 14 млн евро, к которым в последствии добавятся еще 2 млн евро в виде различных бонусов, что превосходит любую из трех предыдущих неудачных заявок Ренна.

При этом, портал Transfermarkt оценивает данного игрока в куда более скромные 5 млн евро, а еще три года назад он переходил в Мидтьюлланд из шведского Эргрюте за скромные 170 тыс. евро.

После активного сезона на клубном уровне — 39 матчей, 1 гол и 2 голевые передачи — Каюсте отправился в составе сборной Швеции на чемпионат Европы-2020, где ему удалось принять участие исключительно в матче группового этапа против Испании (0:0).