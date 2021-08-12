Англия

Защитник сборной Дании может сменить клубную прописку уже этим летом.

Лестер хочет усилить оборонительную линию в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Telegraph, "лисы" всерьез задумались о подписании о подписании датского защитника Саутгемптона Янника Вестергора.

По информации источника, Лестер уже договорился с Саутгемптоном о переходе защитника. Сума трансфера предварительно составит 17 миллионов евро. Теперь "лисам" предстоит согласовать условия личного контракта с самим защитником.

К слову, Лестер начал поиски центрального защитника после того, как потеряли французского защитника Уэсли Фофана после тяжелой травмы в контрольном матче с Вильярреалом.