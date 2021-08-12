Англия

Греческий футболист вызывал большой ажиотаж на трансферном рынке.

Ранее, Football.ua сообщал о желании новичка этого сезона английской Премьер-лиги, Новича, приобрести нападающего греческого ПАОК Хистоса Цолиса, который в свои 19-лет имеет внушительный опыт выступлений на профессиональном уровне.

Как итог, "канарейки" таки сумели уладить все вопросы по поводу данного трансфера, и заключили контракт с юным исполнителем до 2026-го года.

Портал Transfermarkt оценивает Цолиса в 12 млн евро, однако английская пресса сообщает, что Норвичу удалось подписать футболиста за изначально желаемые 9,5 млн евро.

В прошлом сезоне футболист провел за свой клуб 46 матчей, забив при этом 16 голов и отдав 10 результативных передач.