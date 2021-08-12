Англия

Английский хавбек вернется в стан "сорок", но уже на постоянной основе.

Атакующий полузащитник Арсенала Джо Уиллок близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, руководство Ньюкасла согласовало с 21-летним англичанином условия контракта, поэтому, ожидается, уже завтра утром, 13 августа, воспитанник "канониров" пройдет медицинский осмотр для завершения своего трансфера в новый клуб на постоянной основе.

Ранее "сороки" договорились с Арсеналом по поводу финансовой компенсации за переход Уиллока, которая составит больше 20 миллионов фунтов.

Напомним, во второй полове прошлого сезона Джо Уиллок провел в футболке Ньюкасла 14 поединков, в которых забил 8 мячей. Тогда английский хавбек выступал на Сент-Джеймс Парк на правах арендного соглашения.

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