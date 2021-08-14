Англия

Клуб не получал предложений по игроку, поэтому имеет высокие шансы на успех.

Левый защитник английского Манчестер Юнайтед Люк Шоу был ключевым исполнителем в построении Оле-Гуннара Солскьяера по ходу прошлого сезона, сыграв 47 матчей (один гол и шесть голевых передач), после чего отправился на чемпионат Европы-2020 в составе национальной сборной Англии, где провел в стартовом составе все встречи, кроме стартовой игры против Хорватии (1:0).

На этом фоне, вполне логичным выглядит желание "Красных дьяволов" продлить отношения со своим исполнителем, ради чего они готовы проигнорировать уже имеющуюся у них опцию однолетнего продления действующего контракта, завершающегося в 2023-м году, предложив футболисту новое соглашение сразу до 2026-го года.

Как считает английская пресса, у Манчестер Юнайтед есть достаточно высокие шансы прийти к соглашению с Шоу по данному вопросу, так как его высокая трансферная стоимость — 42 млн евро, согласно данным Transfermarkt — отпугивает потенциальных покупателей.

Отметим, что с большой долей вероятности Люк станет частью основного состава своей команды и в стартовом для нее поединке сезона АПЛ против Лидса, который состоится 14 августа, начало в 14:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.