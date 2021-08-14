Англия

Наставник прокомментировал готовность его команды к новому сезону.

Манчестер Юнайтед будет открывать для себя новый сезон английской Премьер-лиги домашним поединком против Лидса, к которому команда будет подходить на фоне спорных результатов контрольных поединков во время предсезонных сборов.

Несмотря на это, главный тренер "Красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер высоко оценивает степень подготовки своей команды к новому футбольному году, и ставит перед ней исключительно амбициозные задачи.

"Одна из важнейших целей для команды в этом году будет распределение голов между всеми игроками атакующей линии. Не может быть так, что атакующий полузащитник становится нашим лучшим бомбардиром с 15-20 голами за сезон. Это неправильно.

Уверен, что Мартиаль забьет в этом году больше, чем в прошлом. Гринвуд также даст прогресс в своей форме, а Эдинсон Кавани уже начал забивать в прошлом сезоне, и продолжит это делать в новом. Санчо также должен нам сильно помочь, поэтому я уверен, что не только на Бруну Фернандеша придется эта роль.

Он великолепен — в этом нет сомнений, а его прогресс с момента прихода в клуб стал неожиданностью даже для меня. Мы будем вынуждены играть без Рашфорда на старте сезона, но это только должно пойти команде на пользу, а Маркус вернется уже в сильный конкурентный коллектив.

прошлый сезон в исполнении Мартиаля меня разочаровал, но сейчас я вижу, что он делает в тренировках и тренажерном зале, и понимаю, что он очень раззадорен в спортивном плане.

Каждая игра и каждая тренировка имеют значение. Если вы хотите добиться успеха, то именно эти вещи и делают вас сильнее. Мы допустили много осечек в конце прошлого сезона, поэтому это лето у наших футболистов были неспокойные головы. Нужно было время, чтобы отойти от поражений в ключевых матчах, но сейчас мы готовы.

У нас должен быть голод к победам и страх проиграть. Думаю, что к новым вызовам мы точно готовы", — подытожил норвежский специалист.

Матч Манчестер Юнайтед — Лидс состоится 14 августа, в 14:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры, а уже сейчас вы можете ознакомиться с нашим анонсом предстоящего противостояния.