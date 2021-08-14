Англия

Французский хавбек отдал за один матч больше результативных передач, чем за весь прошлый сезон АПЛ.

В первом туре английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед разгромил на своем поле Лидс Юнайтед со счетом 5:1, не оставив никаких шансов сопернику во второй половине встречи.

Главными героями данного противостояния стали полузащитники "красных дьяволов" в лице Бруну Фернандеша и Поля Погба.

Если португалец оформил хет-трик в ворота Иллана Меслие, то вот французский хавбек снабжал своих партнеров по команде передачами и записал на свой счет аж четыре ассиста.

Интересно, что в прошлом сезоне АПЛ, как пишет официальный сайт турнира, Погба оформил всего три результативные передачи, что меньше, чем по итогам противостояния с Лидсом.

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