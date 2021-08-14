Англия

23-летний нигерийский форвард отметился в ворота Астон Виллы.

В поединке первого тура английской Премьер-лиги Уотфорд, один из новичков дивизиона сезона-2021/22, принимает на своем поле Астон Виллу.

Ждать голов в данном противостоянии болельщикам пришлось совсем недолго, ведь уже на 10-й минуте первого тайма "шершни" повели в счете.

Автором гола в ворота Эми Мартинеса стал известный украинским болельщикам нападающий Эмануэль Деннис Бонавентуре, выступавший за луганскую Зарю. Для 23-летнего форварда этот забитый мяч стал первым за Уотфорд, при чем он пришелся на дебютный матч футболиста в АПЛ.

Таким образом, Бонавентуре стал всего четвертым в истории игроком из Нигерии, который отметился голом в своем дебюте в английской Премьер-лиге. Ранее подобное удавалось Джону Утака, Питеру Одемвингие и Одиону Игало.

Обновлено: Бонавентуре еще и отдал результативную передачу на Сарра под занавес первого тайма.

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