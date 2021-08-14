Англия

Подопечные Томаса Тухеля не испытали проблем в матче с "орлами".

Завершился поединок первого тура английской Премьер-лиги, в котором выявляли между собой сильнейшего два лондонских коллектива: Челси и Кристал Пэлас.

Подопечные Томаса Тухеля считались явными фаворитами противостояния с "орлами", которые, к слову, после ухода на пенсию Роя Ходжсона обзавелись новым главным тренером — Патриком Виейра.

Итоговый результат матча не стал каким-то удивительным: Челси отправил в ворота Кристал Пэлас три безответных мяча, авторами которых стали Маркос Алонсо, Кристан Пулишич и Трево Чалоба (дебют в АПЛ), и одержал разгромную победу со счетом 3:0.

Челси — Кристал Пэлас 3:0

Голы: Алонсо, 27, Пулигич, 40, Чалоба, 58

Челси: Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 67), Рюдигер, Кристенсен, Чалоба, Алонсо (Эмерсон, 86), Ковачич, Жоржиньо, Пулишич (Хавертц, 82), Маунт, Вернер.

Кристал Пэлас: Гуаита, Уорд, Куяте, Гехи, Митчелл, Шлупп (Андерсен, 57), Макартур, Ридевалд (Рак-Сакьи, 77), Айю, Заа, Матета (Бентеке, 57).