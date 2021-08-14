Англия

Англичанин решил оставить себе свой игровой номер.

Манчестер Юнайтед перед триумфальным матчем против Лидса (5:1) представил фанатам новичка Рафаэля Варана.

Француз подписал с "красными дьяволами" контракт на четыре года и намеревался взять себе четвертый номер.

Однако с этим возникли проблемы. Руководство связалось с Филом Джонсом, которому принадлежит четвертый номер, с просьбой отдать его Варану, но тот отказал.

Отметим, что будущее Джонса в МЮ призрачно. Футболист не играл с начала 2020 года и до этого не был основным.

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