Англия

Наставник Челси рассказал об амбициях его команды в новом сезоне.

Лондонский Челси начал сезон английской Премьер-лиги с победы над Кристал Пэлас (3:0), во главе которого дебютировал Патрик Виейра.

Челси — Кристал Пэлас 3:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "синих" Томас Тухель прокомментировал успех его команды, а также очертил общие планы своего коллектива на начавшийся сезон.

"Честно говоря, я считаю на исключительно претендентами на четвертую строчку, которые не смогут быть фаворитами в борьбе за трофей даже в следующем сезоне. Мы должны постепенно сокращать разрыв с нашими конкурентами: третье место, второе, первое. Не иначе.

В прошлом полугодии мы своей игрой задали достаточно высокую планку, поэтому должны ее поддерживать в каждом матче. В Премьер-лиге жесткая конкуренция, но все зависит от нас самих. Мы сейчас находимся в роли охотников, и должны сократить разрыв с Ливерпулем, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

Это необходимо делать шаг за шагом, неделю за неделей. Матч против Пэлас был одним из этих шагов и получился достаточно хорошим для нас. Мы не должны стесняться говорить об этом вслух и стараться быть лучшими в каждом турнире, где принимаем участие.

Мы играли в Лиге чемпионов и победили в ней, но делали это с позиции аутсайдеров. Это совершенно другой турнир и другая история, в которой каждый матч был проведен нами на самом высоком уровне. В АПЛ все обстояло по-другому, и в последнем туре нам нужна была помощь Тоттенхэма для того, чтобы стать четвертыми", — подытожил немецкий специалист.

В следующем туре Челси ожидает очередное лондонское дерби — в гостях у Арсенала на Эмирейтс. Игра состоится 22 августа.