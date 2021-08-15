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Челси - Кристал Пэлас, Getty Images
15 августа 2021, 08:59
В поединке стартового тура английской Премьер-лиги лондонский Челси на своем поле уверенно обыграл Кристал Пэлас со счетом 3:0.
Подопечные Томаса Тухеля открыли счет на 27-й минуте, когда Маркос Алонсо поразил ворота ударом со стандарта. В концовке первого тайма Кристиан Пулишич удвоил преимущество "синих", а окончательную точку в матче поставил Трево Чалоба.
Видео голов и обзор матча:
Челси — Кристал Пэлас 3:0
Голы: Алонсо, 27, Пулишич, 40, Чалоба, 58
Челси: Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 67), Рюдигер, Кристенсен, Чалоба, Алонсо (Эмерсон, 86), Ковачич, Жоржиньо, Пулишич (Хавертц, 82), Маунт, Вернер.
Кристал Пэлас: Гуаита, Уорд, Куяте, Гехи, Митчелл, Шлупп (Андерсен, 57), Макартур, Ридевалд (Рак-Сакьи, 77), Айю, Заа, Матета (Бентеке, 57).