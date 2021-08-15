Шведский голкипер Робин Ольсен может продолжить карьеру в АПЛ.
Робин Ольсен. Фото Getty Images
15 августа 2021, 22:10
Шеффилд Юнайтед хочет усилить вратарскую позицию шведским голкипером римской Ромы Робином Ольсеном.
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, боссы английского клуба уже согласовали условия арендного соглашения с "волками" по голкиперу. Теперь решение лишь за Ольсеном.
Прошлый сезон Ульсен провел на правах аренды в Эвертоне, сыграв в 11 матчах во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что защитник Ромы Флоренци изъявил желание перейти в Милан.