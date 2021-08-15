Англия

Шведский голкипер Робин Ольсен может продолжить карьеру в АПЛ.

Шеффилд Юнайтед хочет усилить вратарскую позицию шведским голкипером римской Ромы Робином Ольсеном.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, боссы английского клуба уже согласовали условия арендного соглашения с "волками" по голкиперу. Теперь решение лишь за Ольсеном.

Прошлый сезон Ульсен провел на правах аренды в Эвертоне, сыграв в 11 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что защитник Ромы Флоренци изъявил желание перейти в Милан.