Италия

Итальянский защитник Алессандро Флоренци близок к смене клуба в Серии А.

В конце июля римская Рома выставила на трансфер итальянского защитника Алессандро Флоренци.

Среди претендентов на защитника активно называли итальянскую Фиорентину и французский Лион. Позже появилась информация о заинтересованности в услугах защитника со стороны Милана, который хотел арендовать футболиста.

К слову, у нового наставника "волков" Жозе Моуриньо уже возник конфликт с руководством Ромы. Португальский специалист хочет оставить защитника в команде, а боссы римлян — продать.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, Флоренци таки покинет Рому, перейдя в стан Милана.

По информации источника, клубы проведут финальную стадию переговоров, а сам футболист даже отклонил предложение испанской Севильи ради переезда в Милан.

В прошлом сезоне Флоренци выступал за французский ПСЖ на правах аренды. Во Франции защитник провел 36 матчей, в которых отметился двумя голами и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович пропустит начало сезона в Серии A.