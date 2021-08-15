Англия

Капитан МЮ Гарри Магуайр рад переходу Рафаэля Варана в Манчестер Юнайтед.

Накануне Манчестер Юнайтед представил французского защитника Рафаэля Варана на Отд Траффорд.

Переход француза в стан "красных дьяволов" прокомментировал капитан МЮ Гарри Магуайр.

"Вы видели, что он выиграл за свою карьеру. Он играл в лучших командах мира — во французской сборной и Реале — и выиграл абсолютно всё. Я думаю, что он принесёт в клуб этот менталитет победителя. В то же время у него выдающиеся футбольные способности.

Он однозначно укрепит нашу защиту. Привлечение игроков его калибра — это очень, очень здорово для нас", — приводит слова Магуайра The Guardian.

Ранее сам Варан поделился эмоциями от перехода в стан "красных дьяволов".