Англия

Английский полузащитник Джесси Лингард, который вторую часть прошлого сезона провел в Вест Хэме на правах аренды, может перейти в клуб на постоянной основе.

Руководство Вест Хэма намерено вернуть в свой состав английского вингера Джесси Лингарда, который в прошлом сезоне выступал за "молотобойцев" на правах аренды из Манчестер Юнайтед.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, лондонский клуб уже вступил в переговоры по Лингарду и "красными дьяволами".

По информации источника, Вест Хэм хочет арендовать футболиста, а в МЮ рассматривают вариант с продажей полузащитника.

Вторую часть прошлого сезона Лингард провел в Вест Хэме. Англичанин принял участие в в 16 матчах во всех турнирах за "молотобойцев", забив девять голов.