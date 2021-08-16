Англия

Патрик Бэмфорд может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Тоттенхэм хочет усилить атакующую линию, подписав форварда Лидса Патрика Бэмфорда.

Как сообщает издание The Telegraph, "шпоры" активно ищут замену Харри Кейну, который вскоре может покинуть Тоттенхэм, перебравшись в Манчестер Сити.

При этом, по информации источника, Лидс хочет удержать своего игрока и планирует предложить ему новый контракт в ближайшее время.

Ориентировочная стоимость Бэмфорда составляет 22 миллиона евро. Контракт форварда с Лидсом рассчитан до до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм проявляет интерес с вингеру Кальяри.