Англия 16 августа 2021, 09:40 Тоттенхэм проявляет интерес с вингеру Кальяри Наитан Нандес может продолжить карьеру в Лондоне. Наитан Нандес. Фото Getty Images 16 августа 2021, 09:40 Уругвайский вингер Кальяри Наитан Нандес попал в сферу интересов лондонского Тоттенхэма. Как сообщает издание Sky Sport Italia, "шпоры" уже подали первичный запрос в Кальяри относительно трансфера полузащитника, интерес к которому также проявляет миланский Интер. Нандес выступает в чемпионате Италии с 2019 года. До перехода в Кальяри вингер выступал за Боку Жуниорс и Пеньяроль. Ранее сообщалось, что Тоттенхэм проявляет интерес к сербскому защитнику Фиорентины Николе Миленковичу. Команды Кальяри Тоттенхэм Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте