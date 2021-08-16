Уругвайский вингер Кальяри Наитан Нандес попал в сферу интересов лондонского Тоттенхэма.

Как сообщает издание Sky Sport Italia, "шпоры" уже подали первичный запрос в Кальяри относительно трансфера полузащитника, интерес к которому также проявляет миланский Интер.

Нандес выступает в чемпионате Италии с 2019 года. До перехода в Кальяри вингер выступал за Боку Жуниорс и Пеньяроль.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм проявляет интерес к сербскому защитнику Фиорентины Николе Миленковичу.