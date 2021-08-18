Англия

Бразильский клуб также надеется заполучить Кенеди из лондонского Челси.

Атакующий полузащитник Манчестер Юнайтед Андреас Перейра вернется на родину, где присоединится к Фламенго. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы согласовывают последние детали сделки по переходу 25-летнего бразильца. Ожидается, что это будет аренда.

Помимо этого, отмечается, что Фламенго надеется заполучить еще одного футболиста из клуба английской Премьер-лиги. Речь идет о Кенеди, права на которого принадлежат лондонскому Челси.

Напомним, в прошлом сезоне Андреас Перейра выступал на правах аренды за Лацио, за который провел 33 матча, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Кенеди, в свою очередь, был в аренде в Гранаде, за которую сыграл 44 поединка, забил 8 мячей и отдал 6 ассистов.

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