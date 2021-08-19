Лидер "святых" продолжит выступать за команду.
Джеймс Уорд-Проуз, фото Саутгемптон
19 августа 2021, 23:32
Саутгемптон и Джеймс Уорд-Проуз положили конец слухам о переходе английского полузащитника в другой клуб.
Как сообщает официальный сайт "святых", 26-летний футболист поставил подпись под новым пятилетним контрактом.
В прошлом сезоне Джеймс Уорд-Праус провел 44 поединка на клубном уровне, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами.
Напомним, что Уорд-Праус забил больше всех голов со штрафных в минувшем сезоне АПЛ.