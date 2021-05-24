Англия

Хавбек "святых" был единственным, кто смог забил больше одного гола со стандартов.

Вчера прошли все поединки заключительного 38-го тура английской Премьер-лиги, итоги которых проанализировал Football.ua.

По информации Squawka Football, полузащитник Саутгемптона Джеймс Уорд-Праус забил больше голов со штрафных ударов, чем любо другой игрок АПЛ. На его счету четыре забитых мяча со стандартов.

Также отмечается, что он был единственным футболистом АПЛ, который и вовсе смог забить больше одного гола со штрафного.

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