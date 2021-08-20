Англия

Футболист каталонской Барселоны Мемфис Депай вспомнил период выступлений за Манчестер Юнайтед.

Нидерландский полузащитник Мемфис Депай, который нынешним летом перебрался в каталонскую Барселону, вспомнил период выступлений за Манчестер Юнайтед.

По словам футболиста, даже главные звезды "красных дьяволов" Ибрагимович и Погба не понимали, почему Депай так мало появляется на футбольном поле.

"В Манчестер Юнайтед был очень сложный период моей карьеры. Даже сами игроки не понимали, почему я не играю, Златан и Погба задавались вопросом: Почему ты не играешь? При этом я никогда не думал, что моей карьере конец. Люди многое читали в СМИ и делали собственные выводы в своей голове, но я никогда не доходил этого.

Были команды, в которых ценили мои качества и давали мне важную роль, к примеру в «Лионе», где я смог доказать свою ценность. Тоже самое и в национальной сборной. Там я смог показать, что достоин играть в великих командах", — приводит слова Депая BarçaTimes со ссылкой на радио El Periódico.

Ранее Депай признался, что даже не успел познакомиться с Месси после перехода в Барселону.