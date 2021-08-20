Испания

Нидерландский вингер Мемфис Депай рассказал о своей адаптации в Барселоне.

Вингер сборной Нидерландов Мемфис Депай, который нынешним летом присоединился к каталонской Барселоне, признался, что не успел познакомится со звездным форвардом Лионелем Месси.

По словам футболиста, несмотря на отсутствие Месси, в команде царит отличная атмосфера, что позвонило ему быстро адаптироваться и сдружиться с новыми партнерами по Барселоне.

"Я даже не успел познакомиться с Месси. Он поздно приступил к предсезонной подготовке, так как у него был отпуск после Кубка Америки, и я даже не смог с ним поздороваться.

"Все были очень милы, и они облегчили мне адаптацию. Пике мне очень помог, потому что у него хороший английский. С Альбой мы тоже повеселились. Конечно, помогли Френки и Дест, потому что я их уже знал", — заявил Депай в интервью Sport.es.

Напомним, Месси этим летом перебрался во Францию, где стал футболистом ПСЖ.

Депай же уже успел дебютировать за Барселону. Футболист вышел в стартовом составе каталонцев на матч против Реал Сосьедада, отметившись голевой передачей.