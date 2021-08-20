Юное дарование "горожан" продолжит выступать за клуб.
Лиам Делап, Getty Images
20 августа 2021, 19:32
Манчестер Сити объявил на сайте о продлении контракта с молодым форвардом Лиамом Делапом.
Футболист подставил подпись под контрактом, который рассчитан до 30 июня 2026 года.
В минувшем сезоне Делап провел за основную команду Сити три матча, в которых забил один мяч.
К слову, в Лиге профессионального развития на счету форварда 24 гола и пять ассистов в 20 играх.
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