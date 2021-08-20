Англия

Юное дарование "горожан" продолжит выступать за клуб.

Манчестер Сити объявил на сайте о продлении контракта с молодым форвардом Лиамом Делапом.

Футболист подставил подпись под контрактом, который рассчитан до 30 июня 2026 года.

В минувшем сезоне Делап провел за основную команду Сити три матча, в которых забил один мяч.

К слову, в Лиге профессионального развития на счету форварда 24 гола и пять ассистов в 20 играх.

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